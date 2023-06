Formazione "play&play - storie da vivere" - ii° incontro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Continua il percorso formativo dell’associazione culturale “Incontri Letterari” che servirà da fondamentale base per le attività laboratoriali della progettualità “Play and Play: Storie da vivere”, unico progetto finanziato in Campania dal Centro per il libro e la lettura, bando "Ad alta voce 2021", che impegnerà i volontari nell'acquisizione delle abilità e competenze necessarie per poter vivere insieme a tutti i piccoli partecipanti le storie attraverso la lettura ad alta voce! La prima giornata di formazione ha visto protagonista lo studio del linguaggio, a cura del logopedista Di Biase, e dei testi della casa editrice Edizioni Primavera, i Gabbiani, la collana teatrale per bambini e ragazzi vincitrice del premio ANDERSEN sui quali si incentreranno i laboratori di lettura ad alta voce. Tema del secondo incontro, a cura dell'attore, burattinaio e pedagogo teatrale Alfredo Giraldi, è: "Tecniche di costruzione ed animazione di burattini semplici per la drammatizzazione e il racconto di storie con e per i bambini" Quanti modi conosciamo di raccontare una storia, quanti modi conosciamo di riproporre una favola o un racconto, attraverso il gioco e l'animazione di burattini, pupazzi e oggetti inanimati? Partendo dalle tecniche per la realizzazione e l'animazione di burattini semplici, fatti con materiali di recupero, carta e cartoncini, verrà proposto un breve percorso sui vari modi di poter raccontare una storia, o riproporre la drammatizzazione di un racconto letto insieme, giocando con la fantasia e l'immaginazione. Affronteremo tutti gli aspetti che ci aiuteranno nella realizzazione di elementi che possano aiutare nella fase di lettura ad alta voce con bambini. Insieme costruiremo personaggi ed animeremo storie. La prossima giornata di formazione si terrà Sabato 24 giugno. L'incontro di formazione è aperto e gratuito per tutti previa prenotazione e fino ad esaurimento posti, per ulteriori informazioni o per prenotarsi agli incontri è possibile mandando una mail ad associazioneincontriletterari@gmail.com