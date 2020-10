Forcella, ripulita la Fontana della Scapigliata

Dopo la riattivazione della fontana a cura del Comune di Napoli e ABC Napoli, a seguito della delibera di valorizzazione delle fontane storiche firmata dagli Assessori Felaco, Del Giudice e Panini, è partita l'operazione di pulizia della fontana della Scapigliata, eseguita dalla Teichos S.r.l., intervento realizzato in sinergia con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, e grazie al partenariato che vede coinvolte le associazioni: L'Altra Napoli ONLUS, l'Associazione culturale Agorà, Fondazione Teatro Trianon.

"Un segnale di normalità, decoro e speranza in tempi difficili. Abbiamo bisogno di riabituarci alla bellezza", è il commento dell'Assessore comunale al decoro e all'arredo urbano Luigi Felaco.

"L'intervento, che ha un valore fortemente simbolico, testimonia, in un periodo difficile e cupo, la volontà per riavviare processi virtuosi in sintonia con il quartiere. La speranza del rilancio di Forcella e di Napoli si arricchisce di un altro tassello", le parole di Antonio Lucidi dell'Associazione L'Altra Napoli ONLUS.