Ricerca tumori, serata di gala per raccogliere fondi

Si è tenuta nel Castello di Casapozzano la serata di gala 2023 dell'organizzazione filantropica e culturale 'Gladius Mater'. Il contributo per la cena è stata devoluto a sostegno della Fondazione Pascale e della Fondazione Melanoma Onlus presieduta dal Paolo Ascierto che da anni si occupa di prevenzione e ricerca nell’ambito del melanoma.

La kermesse ha visto intervenire diverse personalità, tra cui Cosimo Alberti, attore di “Un posto al sole” e direttore artistico della serata; Ida Piccolo, conduttrice e speaker radiofonica di Rtl 102.5; Anna Capasso, impegnata a teatro con lo spettacolo “Mare fuori”; il pianista Gianni Prince Jay Dee.

Nel corso della serata, sarà poi dato spazio alla consueta cerinonia per l’ingresso dei nuovi soci della Gladius Mater così come verranno conferiti encomi ed incarichi ad alcuni soci della fondazione che si sono distinti per meriti particolari ed obiettivi ottenuti.