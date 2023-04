Trasporti, in arrivo dal Ministero oltre 100 milioni per le ferrovie a Napoli e in provincia

Sono 103,14 i milioni di euro per opere immediatamente cantierabili di ammodernamento delle ferrovie regionali della Campania. I fondi sono stati stanziati con decreto interministeriale del 28 febbraio scorso firmato dai ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti.

Si tratta, nel dettaglio, degli interventi di potenziamento della stazione di Torregaveta (30 milioni), dell’ammodernamento e potenziamento della ferrovia Cumana, nella tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri (8 milioni); del miglioramento dell’accessibilità delle stazioni della linea Cumana EAV (3,5 milioni); della realizzazione della tratta Parco San Paolo-Terracina OOCC Galleria e Camera di Ventilazione n. 4 della Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea –Soccavo- Mostra (61,64 mln).

Ulteriori 0,66 milioni di euro sono stati resi disponibili, inoltre, alla Regione Campania per far fronte ad eventuali imprevisti. Il 31 dicembre 2023 è il termine per la stipula dei contratti. Le opere dovranno essere concluse per il 31 dicembre 2026.