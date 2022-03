Caro bollette: arrivano 600mila euro di fondi per famiglie e imprese

Ad Acerra sono stati stanziati 600mila euro a favore di famiglie ed imprese per far fronte al caro bollette. Lo annuncia in una nota Antonio Laudando Presidente della I Commissione Politiche sociali del consiglio comunale di Acerra.

“Saranno destinati alle famiglie e alle piccole imprese i circa 600mila euro stanziati dalla nostra amministrazione per soccorrere le aziende e i privati costretti a pagare bollette di energia elettrica e gas raddoppiate. La delibera della Giunta comunale di Acerra ha infatti previsto contributi a favore di famiglie ed attività artigianali, commerciali, di prestazione di servizi attivi sul territorio acerrano che, dopo tre anni di pandemia, soffocano tra crisi economica e bollette con cifre da capogiro”.

“Le risorse per le utenze di energia elettrica e gas naturale sono rivolte a due differenti soggetti: un intero nucleo anagrafico per un importo pari al 50% dell'ultima fattura di energia elettrica e gas naturale pagate e non oltre il limite massimo di 150 euro; alle attività artigianali, commerciali, di prestazione di servizi che svolgono il proprio lavoro ad Acerra pari al 50% dell'ultima fattura di energia elettrica e gas naturale pagate e comunque non oltre il limite massimo di 300 euro. Si tratta di una decisione ponderata che mira a sostenere gli acerrani, il nostro obiettivo è quello di traghettare le imprese e le famiglie in difficoltà lontane dalle slavine dovute al COVID-19 e supportare la crescita economica della nostra città”.