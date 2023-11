Bene confiscato al clan Magliulo, a rischio i soldi dell'Europa

Il bene confiscato più grande della provincia di Napoli è di nuovo a rischio. Siamo ad Afragola e stiamo parlando di Masseria Ferraioli, 120 ettari di terra che nel 2017, dopo oltre vent'anni di abbandono, furono affidati a un gruppo di associazioni e che oggi ospita 308 orti sociali affidati a famiglie del posto e attività per la cittadinanza e per migliaia di studenti. Se non avverrà un miracolo, il prossimo dicembre l'Unione europea chiederà indietro i fondi, 1,5 milioni di euro, stanziati cinque anni per il progetto affidato al Comune di ristrutturazione del casolare appartenuto al clan Magliulo.

"Nel giugno 2018 - racconta Giovanni Russo, uno dei responsabili - il Comune di Afragola fu beneficiario di un finanziamento da 1,5 milioni di euro per ristrutturare il bene confiscato della citta’ che oggi si chiama Masseria Antonio Esposito Ferraioli. Il cantiere doveva durare 30 mesi, ma fu aperto solo a settembre 2021, dopo oltre 3 anni di inerzia amministrativa senza giustificazioni. Fu grazie alla determinazione dell’allora prefetto di Napoli Marco Valentini che i lavori cominciarono. Poi, nell'ottobre 2021 si è insediata l’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Pannone. Da allora il cantiere è andato avanti con estrema lentezza e da giugno è fermo. A dicembre 2023, l’Unione europea revocherà il finanziamento, il cantiere resterà bloccato allo stato attuale e la camorra avrà vinto".

In questi anni la Masseria ha proseguito la sua attività subendo diversi intoppi, tra cui incendi dolosi, intimidazioni, furti. Ma gli ostacoli più difficili sono stati incontrati proprio per questo cantiere, che sarebbe servito a creare una casa famiglia per donne vittime di violenza. Tra questi, la volontà del Comune di realizzare uno svincolo autostradale che dovrebbe tranciare a metà la masseria, rendendola inutilizzabile.

"Il Comune di Afragola - spiega Giovanni Russo - ha presentato un progetto in cui si chiedono 1,5 milioni di euro per la realizzazione di un canile all’interno della Masseria Ferraioli, tacendo volontariamente dell’esperienza che va avanti da ormai oltre 6 anni su quegli stessi terreni, riconosciuta a livello nazionale e internazionale come pratica di eccellenza nel riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. Sfugge a molti la coerenza tra quanto richiesto in questo progetto e i lavori in corso di realizzazione presso la Masseria Ferraioli finanziati dal PON Legalità per altri 1,5 milioni di euro circa, iniziati a giugno 2018 e ancora non completati. In altre parole, sullo stesso bene confiscato il Comune di Afragola, pur sapendo di essere beneficiario di un finanziamento europeo per realizzare una casa di accoglienza per donne vittime di violenza insieme ad altre attività specifiche, pur sapendo che quel bene è oggetto di convenzione decennale con Enti del Terzo Settore che lo gestiscono in pieno diritto, presenta un progetto negando esplicitamente la realtà dei fatti e chiedendo nuove risorse pubbliche per farci tutt’altro in un’ottica di grave irresponsabilità amministrativa".

Alla luce di tutto questo, in occasione dello Sciopero Generale della Scuola, con gli Istituti Superiori Brunelleschi, Dalla Chiesa, Sereni di Afragola e Cardito, Pertini e Torrente di Casoria, la Masseria Ferraioli organizzerà per chiedere conto di quanto sta accadendo e per il diritto a scuole agibili.