Napoli, 75 milioni di euro per anziani, trasporti e personale

La Giunta comunale, su proposta del Vicesindaco Carmine Piscopo, ha approvato, nell’ambito del piano finanziario ReAct EU, l'assegnazione di ulteriori 75 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”.

Si tratta di finanziamenti aggiuntivi del PON METRO che saranno da subito destinati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della mobilità urbana, dei servizi e delle infrastrutture, nonchè per l’inclusione sociale e per il rilancio economico e occupazionale.

In particolare, una parte dei fondi sarà destinata per incrementare i servizi al cittadino e per garantire assistenza domiciliare o presso strutture accreditate socio-assistenziali a persone anziane, o con difficoltà e comunità tutelari e per migliorare la mobilità su ferro attraverso la dotazione di sei nuovi elettrotreni delle linea 1 della Metropolitana di Napoli.

Infine, circa 7 mln di euro saranno destinati al rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Napoli, mediante procedure di reclutamento di personale da impiegare, con contratto a tempo determinato, a supporto degli uffici dell’Amministrazione impegnati nella realizzazione dei programmi di finanziamento.

“Si tratta – afferma il Vicesindaco Carmine Piscopo – di un importante passo in avanti in materia di personale, di rafforzamento della macchina amministrativa, nonché di realizzazione dei progetti presentati dal Comune di Napoli”.