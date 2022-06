Focus della magistratura sui territori che dalla periferia a nord-ovest di Napoli arrivano alle porte di Caserta

"La valorizzazione del territorio: il ruolo della società civile e il contributo del magistrato" è stato il tema dell'incontro organizzato da ANM - Associazione Nazionale Magistrati, Unione delle Camere Penali Italiane e Associazione Advisora con il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per sottolineare la grande attenzione a una terra, quella che dalla periferia a nord-ovest di Napoli arriva alle porte di Caserta, che negli anni ha subìto le violenze della cattiva gestione e della criminalità organizzata. Sottolineata in particolare "l’importanza di dare risposte sugli abbattimenti come sulla qualità del mare per restituire risultati ai cittadini, grazie all’opera delle forze dell’ordine e della magistratura”, come ha detto in apertura dei lavori il procuratore della Repubblica del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Carmine Renzulli.

All'incontro, tra gli altri, il presidente della Camera penale di Santa Maria Capua Vetere Francesco Petrillo, il presidente di sottosezione Anm Francesco Balato che ha evidenziato come sia "importante essere sempre vicini ai luoghi dove si applica la giustizia”, l’avvocato Marcella Vulcano, presidente di Advisora, l’assessore alla legalità e alla sicurezza della Regione Campania Mario Morcone che si è detto ” vicino con forza per il rilancio di questi territori”, il giornalista Gigi Di Fiore. Interventi di Raffaele Piccirillo Capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giorgio Spangher, professore emerito di diritto processuale penale presso l’università di Roma La Sapienza, Antonello Ardituro, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, Gabriella Maria Casella, presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra avvocato penalista e sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Edoardo De Angelis, regista.