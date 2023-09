Correttezza, integrità e trasparenza amministrativa. Sono questi i principi su cui punta la Flegrea Lavoro Spa, l’azienda di igiene urbana del Comune di Bacoli. La società, infatti, ha ottenuto per la prima volta il Rating di Legalità, l’indicatore che riconosce premialità alle aziende che operano secondo elevati standard di legalità, trasparenza e responsabilità sociale.

Il Rating, sviluppato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia, è stato attribuito con il punteggio di due stellette più, a seguito della richiesta presentata dalla Flegrea Lavoro a luglio scorso.

“Un riconoscimento con cui la Flegrea Lavoro ha raggiunto un importantissimo ulteriore traguardo. - spiega l’Amministratore Unico Valentina Sanfelice di Bagnoli – Premia, infatti, l’impegno nell’adeguarsi ai più elevati standard etico/sociali e di governance e conferma, più in generale, l’attenzione della stessa verso il tema dell’Integrità nel Business e nella Gestione”.

“Un nuovo motivo di soddisfazione per la città di Bacoli – commenta il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – che rafforza il processo di cambiamento che quest’amministrazione con tenacia e determinazione ha avviato, sempre con il prezioso supporto dei cittadini”.

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale. Si tratta di un indicatore sintetico che, tramite l’assegnazione di un riconoscimento, misurato in “stellette”, da un minimo di una a un massimo di tre, è indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione verso la corretta gestione del proprio business. All’attribuzione del rating possono essere collegati vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario. Rappresenta, infatti, un sistema di premialità per le imprese che rispettano la legalità e adeguano la propria organizzazione e attività imprenditoriale in tale direzione, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e concorrenzialità del mercato. Il Rating ha una durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.