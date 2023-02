Piazza Dante, maxi flash mob per il ritorno della Ztl: "Vogliamo meno auto e più mezzi pubblici"

La richiesta è che venga ripristinata la Ztl in piazza Dante, istituita dall'amministrazione de Magistris nel 2011 e abolita da quella Manfredi nel 2022. La campagna itinerante Clean Cities, organizzata da Legambiente, arriva a Napoli con un flash mob perché si chiuda di nuovo alle auto la zona antistante la nota piazza partenopea.

Dopo le manifestazioni di Torino, Genova e Milano, Legambiente arriva in città per presentare i dati sull’inquinamento atmosferico e le performance locali sui principali indicatori di mobilità urbana. L'obiettivo è quello di avere meno auto e più trasporto pubblico.

Al flash mob parteciperanno studenti, cittadini e associazioni, che si sono dati appuntamento in piazza dante domani 15 febbraio alle 10.30. Ci saranno i Circoli di Napoli di Legambiente, WWF Napoli, FIAB Napoli Cicloverdi, Gente green, Green Italia, Green Polis, Rete sociale NO BOX, Comitato ZTL Dante, Comitato San Martino, Napoli Pedala, Cleanap, Greenpeace GL Napoli, Cleanap, N’Sea Yet, Associazione Parco Viviani, Associazione Parco Mascagna.