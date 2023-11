Fitti passivi, la sede dei vigili costa al Comune mezzo milione all'anno

Mezzo milione all'anno. E' questa la cifra che il Comune di Napoli pagherebbe da circa 20 anni per una delle sedi della polizia municipale, quella di via Raimondi, zona Calata Capodichino. Il dato è riportato in una interrogazione del consigliere Massimo Cilento (Napoli Libera), datata 17 ottobre 2023. Nella documento, Cilenti chiede spiegazioni all'assessore al Patrimonio Baretta sul perché si prosegue a pagare una cifra così alta. In un mese e mezzo, Palazzo San Giacomo non ha risposto. Voci vicine all'amministrazione assicurano che il giorno giusto potrebbe essere il 30 novembre, quando il Consiglio dovrà votare sulla cessione a Invimit di parte del patrimonio pubblico.

Tornando a via Raimondi, la stima di mezzo milione di euro rappresenta una media prudenziale. Nell'interrogazione, infatti, Cilenti riporta due dati certi: il primo è quello relativo alla stipula del contratto nel 2005, con un canone pari a 312mila euro annui più iva; il secondo, fa riferimento all'impegno di spesa del 2009, pari a 451mila euro annui oltre l'iva. Si tratta, quindi, di un fitto passivo avviato da Rosa Russo Iervolino, passato per de Magistris e giunto fino al governo di Gaetano Manfredi: "E' presumibile pensare - afferma Cilenti - che negli ultimi 14 anni ci siano stai aggiornamenti Istat del canone e, quindi, che il costo sia notevolmente aumentato. Da quello che mi risulta, l'ufficio di via Raimondi conta poche unità di persona e se ciò dovesse essere confermato, restare lì sarebbe ancora più assurdo, considerando che la sede centrale di via De Giaxa è di proprietà comunale. Con i soldi risparmiati dal fitto passivo, sui potrebbero fare i lavori alla sede centrale".

Ma quello di via Raimondi non sarebbe l'unico caso: "Anche gli uffici che si occupano della Tari, a corso Arnaldo Lucci, sono in fitto passivo - prosegue il consigliere - ma mi dicono che ci sono altri casi in città che pesano sulle casse in pre-dissesto del Comune. Ciò che chiedo è che si crei una task force per individuare questi sprechi ed eliminarli".