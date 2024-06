Bagno di folla per il firmacopie di Geolier: fan in fila sotto il sole cocente - VIDEO

Bagno di folla per Geolier a Casoria. Il noto rapper incontrerà i fan per firmare le copie del suo ultimo disco "Dio lo sa" presso il Mondadori Bookstore. L'incontro di Casoria è stato organizzato "all'ultimo minuto" per una questione di ordine pubblico. Il cambio di location, tuttavia, non ha scoraggiato i tanti fan che già dalle prime ore del mattino hanno affollato - sotto il sole cocente - il piazzale antistante la libreria.

Questa serie di incontri con i fan fa d'apripista all'ormai imminente tour negli stadi. Si parte con tre concerti allo stadio Maradona, il 21, 22 e 23 giugno.

La "tripletta" ha già fatto registrare da mesi il sold out ed è considerata storica visto che mai nessun artista si era esibito per tre date consecutive nell'impianto di Fuorgrotta.