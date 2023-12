Stamattina in piazza del Gesù Nuovo, in un centro cittadino come sempre affollatissimo di turisti, si è rinnovata la tradizionale celebrazione dell'Immacolata.

Dopo la messa dell'arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia, è avvenuta la consegna dei fiori nelle braccia della Vergine sull'obelisco settecentesco. Il video della WebTv del Comune di Napoli.