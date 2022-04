Bagno di folla per Fiorellino nel live dedicato al papà

Un bagno di folla al Palapartenope di Napoli per l’artista Gianni Fiorellino che ha regalato emozioni e tanta buona musica. Non disillude le attese il suo live che ha registrato il "sold out" già dopo un mese di prevendita, un successo preannunciato, ma la sua performance ha fatto la differenza nel live dedicato all'amato papà.

"C'era una volta Peter Pan " è stato un concerto rock come lui desiderava. Fiorellino suona bene la chitarra elettrica e il piano, guarda oltre, muta, cambia pelle, si rinnova sempre e’ in continua evoluzione.

Super ospiti tra cui Monica Sarnelli in duetto con "Chesta sera" e Giusy Attanasio con i brani "Quando gli amanti non parlano" ed "Eterno amore". Lieta sorpresa è stata la giovane artista Paola Pezone con "vulesse sapè".

Ha regalato agli oltre 4000 presenti una serata che ricorderanno. "Napoli per una sera, come ha detto lui stesso dal palco, era Rock in chiave melodica".