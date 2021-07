"Il giorno più bello del mondo" arriva in Spagna, Siani: "É troppo strano"

Grande soddisfazione per Alessandro Siani che vede l'uscita in Spagna del suo "Il giorno più bello del mondo". La pellicola, uscita in Italia nel 2019, vede tra i protagonisti, oltre a Siani, anche Stefania Spampinato (nei panni di Flavia) e i piccoli Leone Riva e Sara Ciocca: (nel film Gioele e Rebecca). Numeri record per il film che ha incassato 2,9 milioni di euro nel primo fine settimana, diventati 6,3 milioni dopo quattro settimane.

Questo il commento di Siani che, sui social, ha condiviso il trailer in spagnolo: "Il film" il giorno più bello del mondo" é sbarcato anche nelle sale cinematografiche iberiche. Questo il trailer originale doppiato da attori spagnoli! É troppo stranoooooooo".