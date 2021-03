Un Posto al Sole, anticipazioni sulla malattia di Filippo: dovrà decidere cosa fare

Dopo essere svenuto Filippo piano piano si riprende, ma il ricovero in ospedale è inevitabile. La diagnosi non è buona, anche se sembra stare meglio. Roberto e Filippo vivono un momento di grande tenerezza, dopo mille incomprensioni.

E' la volta di Serena che riceve da Ferri parole di conforto e si dichiara disponibile ad aiutarla in qualsiasi modo, dopo lo scontro avuto in ospedale per la tensione.

Entro venerdì, il risultato degli esami sarà noto a Filippo dovrà decidere cosa fare in tempi molto brevi. Scegliere la cosa giusta non sarà affatto facile per lui e per i suoi cari.