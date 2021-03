Upas, appeso ad un filo o spacciato Michelangelo Tommaso (Filippo): "Quello che faccio riesce a toccarvi il cuore"

"Appeso ad un filo? O spacciato? Naturalmente non posso dirvi nulla se non ringraziarvi per i tantissimi messaggi. Poche volte nella vita ho ricevuto così tanti complimenti, mi fate sentire che quello che faccio riesce a toccarvi il cuore ed emozionarvi, e non avete idea di cosa significhi per me. Ringrazio anche miriam Candurro, senza la quale queste scene non esisterebbero. Con immensa gratitudine vi auguro una splendida giornata e vi aspetto stasera! Ps scusate se non rispondo granché, sono tantissimi messaggi e le mie figlie mi richiedono in continuazione". Scrive in un post su Facebook Michelangelo Tommaso su Filippo, il personaggio che interpreta in Un Posto al Sole alla prese con delicati esami medici che potrebbero mettere a rischio la sua vita.