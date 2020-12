File nei negozi, passeggiate sul lungomare e c'è anche chi si tuffa in mare\FOTO

Ultima domenica prima di Natale con molte presenze in strada, complice anche il sole e le temperature miti per essere a dicembre. Non si sono registrati assembramenti particolarmente pericolosi, ma le vie dello shopping sono state comunque prese d'assalto per gli ultimi regali natalizi. Più tranquilla la situazione sul lungomare, dove i ristoranti erano chiusi, ma in molti non hanno voluto rinunciare alla passeggiata. I più temerari si sono anche tuffati in mare nella spiaggia del lungomare.

Sconcerto tra coloro che non erano a conoscenza del divieto di consumare il caffè da asporto dopo le 11 del mattino.