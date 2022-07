"Assurde le critiche contro ‘a Figlia d’'o Marenaro. I bagni sono perfetti anche per i disabili"

"Assurde le critiche contro ‘a Figlia d’'o Marenaro per avere i servizi igienici sporchi, che sinceramente, io ho trovato sempre puliti, ma la cosa ancora piú assurda é che chi ha criticato non ha visto forse una cosa molto importante e RARISSIMA purtroppo in tutta Italia, e cioè che i bagni del ristorante sono accessibili ai disabili, anche piú di molti uffici pubblici! Quindi complimenti alla signora Assunta Pacifico da parte nostra per il rispetto che ha delle persone disabili, dovrebbero essere tutti come lei". Questo é il post che si legge sulla bacheca del gruppo Facebook dell'associazione La Battaglia di Andrea, che si occupa in tutta Italia di tutelare i diritti dei disabili e che ha la sede centrale nazionale proprio in provincia di Napoli.

"La gente cerca di strumentalizzare cose inesistenti - dichiara il vicepresidente Luigi Concilio - senza rendersi conto di quelle che sono le qualità di chi cercano di criticare ingiustamente, forse non lo fanno nemmeno per cattiveria, perché per molti la disabilità passa inosservata e quindi non fanno caso ai servizi essenziali, fortunatamente invece la signora Pacifico é sensibile e concreta - conclude - complimenti ancora"