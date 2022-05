"Guardate un po' chi è venuto a trovarmi, la storia della musica napoletana Gigi D'Alessio", è il post pubblicato da Assunta Pacifico, titolare de ‘a Figlia d’'o Marenaro sulla presenza dell'artista napoletano al suo ristorante.

Tanti i like per lo scatto sulla pagina Facebook del locale di via Foria.