La figlia del Che a Napoli: "Italia sempre vicina al popolo cubano"

Aleida Guevara, medico, accolta dal sindaco de Magistris: "Chiediamo al Governo italiano di impegnarsi per l'interruzione dell'embargo"

Aleida Guevara, figlia del Che, è giunta a Napoli per una serie di incontri organizzati dall'associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba. La donna, medico, ha ringraziato il popolo italiano per l'accoglienza ricevuta quando, durante il primo locdown, un team di camici bianchi cubani è giunto nel Belpaese per offrire aiuto ai nostri ospedali.

E' stat accolta in Comune dal sindaco Luigi de Magistris il quale si è rivolto al Governo italiano: "Bisogna ipegnarsi affinché l'Onu sancisca la fine dell'embargo che opprime i cubani, a cui siamo legati indissolubilmente".