Fiere natalizie al Vomero, dispositivo di traffico temporaneo in piazza degli Artisti

In occasione delle prossime festività natalizie, la presidenza della Municipalità 5 e la polizia ocale unità operativa Vomero/Arenella, riproponendo quanto sperimentato l'anno scorso, hanno concordato di allocare nell'area centrale di piazza degli Artisti i mercatini di Natale abitualmente allestiti nel tratto pedonale di via Luca Giordano, al fine di non congestionare ulteriormente la suddetta area.

Al fine di consentire l'allestimento dei mercatini di Natale nell'area centrale di piazza degli Artisti, nonché l'accesso in sicurezza degli avventori, la unità operativa attività tecniche della Municipalità 5, la polizia locale unità operativa Vomero/Arenella e la presidenza della Municipalità 5 hanno ritenuto opportuno adottare il medesimo dispositivo di traffico istituito in occasione delle fiere natalizie 2021-2022.

Nel dettaglio dal 6 dicembre al 10 gennaio 2023 è istituito:

- il divieto di transito veicolare nella rotatoria limitatamente al tratto compreso tra la confluenza con via Giuseppe Recco e l'isola spartitraffico ubicata di fronte il civ. 39;

- il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata nell'area antistante l'isola spartitraffico di cui al punto precedente, con conseguente sospensione degli stalli moto ivi posizionati (in tale area verranno allestiti i mercatini);

- attraversamento pedonale tra i civici 1 e 2.