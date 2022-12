Fiere, Manfredi: "Non lasceremo che nessuno dei nostri eventi lasci Napoli"

Grande interesse a Palazzo San Giacomo, dove, voluto dall’Assessore alle Attività Produttive e Turismo, Teresa Armato, ha preso vita un incontro tra il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e una folta delegazione di “Fiere Associate” (l’associazione che raggruppa gran parte degli organizzatori fieristici professionali di Napoli e della Campania). L’incontro che ha registrato anche la partecipazione di Luigi Carbone, Presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive, ha evidenziato l'interesse del Sindaco Manfredi pronto ad ascoltare le istanze di Fiere Associate, rappresentate dai presenti Luciano Paulillo, Augusto La Cala, Emilio Marzoli, Lino Ferrara, Carlo Cigliano e Claudio Curcio, insieme a Raffaele Biglietto in rappresentanza delle altre fiere e dell’intero comparto che opera sia alla Mostra d’Oltremare che in altre location, come il Castel dell’Ovo.

Riassetto partecipate

Ed a sottolineare il personale impegno è stato proprio il sindaco Manfredi deciso nell'affrontare urgentemente le numerose problematiche del settore, a partire da quelle che affliggono la Mostra d’Oltremare. A tal fine, il primo cittadino napoletano, ha già aperto un tavolo di confronto con la Regione Campania e la Camera di Commercio di Napoli. “Mi impegno in prima persona, con al mio fianco l’Assessore Armato- ha detto il sindaco Manfredi- a risolvere a breve le molte questioni aperte, anche in un generale riassetto delle partecipate comunali. Il sistema fieristico è strategico per le attività produttive, per il turismo ma anche per la cultura e quindi non lasceremo che nessuno dei nostri eventi lasci Napoli. Lavoreremo già dalle prossime ore per rafforzarli, definire un calendario fieristico per il prossimo triennio, promuovere e sostenere le nostre manifestazioni a livello nazionale e internazionale”. L’Assessore Armato, che ha coordinato i lavori, dal canto suo ha ribadito la forte volontà dell’Amministrazione Comunale di proteggere e rilanciare la vocazione fieristica della Mostra d’Oltremare: “Siamo convinti che il rilancio della Mostra passi obbligatoriamente dalle fiere di qualità ed a vocazione nazionale e internazionale - ha affermato l’Assessore Armato- Alcuni eventi del nostro calendario fieristico sono ai vertici del sistema fieristico nazionale e faremo ogni sforzo per valorizzarli in una competizione sempre più aperta e stressata dalle fiere del centro-nord Italia. E’ un indotto straordinario che porta effetti benefici all'economia, al commercio ed al lavoro di tutto il nostro territorio. Ciò varrà sia che si svolgano alla Mostra sia al Castel dell’ovo”. “La Commissione Attività Produttive che ho l’onore di presiedere -ha commentato invece il Consigliere Carbone- è compatta nel sottolineare l’urgenza di un forte intervento, come richiesto dalla Fiere Associate, a valore del comparto e in prima istanza per il rilancio della principale sede fieristica napoletana. Solleciteremo l’adozione di regolamenti attuativi per la legge regionale e di ogni altra misura utile come suggeriti dai delegati della Fiere Associate”. Un grande apprezzamento per l'incontro è stato manifestato da tutti i partecipanti “Finalmente un nuovo corso da parte del Comune di Napoli. Dopo anni di indifferenza e ostracismo verso le fiere- hanno ribadito i rappresentanti di Fiere Associate- ascoltiamo da parte del Sindaco Manfredi e dell’Assessore Armato parole concrete di attenzione ad un settore strategico che, a Napoli ed in Campania, resta la frontiera meridionale di prodotti fieristici di qualità anche a vantaggio delle nostre eccellenze territoriali. Abbiamo concordato col Sindaco Manfredi, Assessore Armato e Consigliere Carbone- un nuovo appuntamento ad inizio Gennaio 2023, per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti, convinti che questa volta siamo sulla strada giusta per la ripresa dell’intero settore delle fiere”.