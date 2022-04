Fiere di Pasqua 2022 nel centro di Napoli: le strade dove saranno installati i posteggi

Il Comune di Napoli ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione, sulla base della formazione delle relative graduatorie, di complessivi 139 posteggi mediante il rilascio di autorizzazioni temporanee di occupazione di suolo, in occasione della manifestazione “Fiere di Pasqua 2022” sul territorio della Municipalità 2, nel periodo che va dal 12 aprile al 3 maggio prossimo, con orario di esercizio dalle ore 8,00 alle ore 22,00. Gli operatori e le associazioni interessate potranno presentare domanda all'ente di Palazzo San Giacomo entro le ore 12.00 del 6 aprile prossimo.

Aree e strade individuate per l'installazione dei posteggi

Piazza Dante (32 posteggi)

Via Diaz/Largo Berlinguer (10 posteggi)

Cortile Santa Chiara (14 posteggi)

Piazza Salvo D'Acquisto - lato monumento (20 posteggi)

Piazza Salvo D'Acquisto - lato Pignasecca (7 posteggi)

Via Cervantes (10 posteggi)

Piazzetta Casanova (3 posteggi)

Piazza Mercato (30 posteggi)

Via Cortese (6 posteggi)

Tipologie merceologiche ammesse

E' ammessa l'esposizione e la vendita di: articoli pasquali; oggetti della tradizione napoletana; artigianato artistico (ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, cuoio, etc.); prodotti dell'artigianato in genere; antiquariato; oggetti di collezione in genere frutto della produzione napoletana.

Tipologie merceologiche non ammesse

E' vietata la vendita di: merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette e altri tipi di proiettili, pistole ad acqua etc.; biglietti della lotteria, oroscopi; merci che risultassero offensive al pubblico decoro; palloncini; merci tipiche dei mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi; apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI); articoli casalinghi e utensili; oggetti preziosi.

Tipologie autorizzazioni

- tipologia 1 (non alimentare – opere del proprio ingegno): posteggio per la realizzazione e/o esposizione e/o vendita di prodotti non seriali di propria creazione intesi come opere del proprio ingegno a carattere artistico e creativo, attività per cui non necessita autorizzazione all'esercizio, come sancito dall'ex art. 4, comma 2, lettera h) del D.lgs 114/98 e s.m.i.;

- tipologia 2 (non alimentare - commercio): posteggio per la esposizione e la vendita di articoli pasquali, oggetti della tradizione napoletana, artigianato artistico (ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, cuoio, etc.), prodotti dell'artigianato in genere, antiquariato, oggetti di collezione in genere frutto della produzione napoletana. Consentita solo agli operatori che, nei termini stabiliti per la presentazione delle relative domande, siano titolari di valida autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche o la abbiano regolarmente richiesta per subingresso;

- tipologia 3 (alimentare confezionato di qualità): posteggio per la vendita di prodotti alimentari confezionati della tradizione enogastronomica d’eccellenza. Consentita solo agli operatori che, nei termini stabiliti per la presentazione delle relative domande, siano titolari di valida autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche o la abbiano regolarmente richiesta per subingresso e che posseggano tutti i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche di cui all'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute.