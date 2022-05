"Schifosa napoletana": la fidanzata di un calciatore della Fiorentina insultata e offesa sui social

Pesanti insulti ed offese di tutti i tipi, che la vittima però ha deciso di rendere pubblici, denunciando il tutto. A subire l'ennesimo deprecabile episodio di odio via social è stata Augusta Iezzi, fidanzata del difensore della Fiorentina Venuti.

La giovane influencer, in alcune storie su Instagram, ha raccontato quanto le è accaduto dopo la sconfitta della squadra viola in campionato contro il Milan. Pesanti insulti e offese di tutti i tipi in un audio ricevuto via social a lei e al fidanzato calciatore.

Tra queste anche un "napoletana schifosa" per le sue origini, che peraltro non sono partenopee ma abruzzesi, come spiegato dalla stessa Iezzi sui social.

"Frasi come quelle lette/ascoltate non possono essere messe a tacere ignorando. Frasi su malattie oncologiche, body shaming e insulti di matrice territoriale creano un mix aberrante", scrive Augusta Iezzi in un'altra storia su Instagram.

La giovane influencer ha chiarito anche le sue origini: "Io sono originaria di Pescara. Quindi questo ragazzo ha tirato in ballo Napoli e i napoletani ancor più immotivatamente".

Anche la Fiorentina, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha voluto esprimere solidarietà al suo calciatore e alla compagna: "La presidenza, tutta la dirigenza, lo staff tecnico e tutti i compagni di squadra della Fiorentina, esprimono la propria vicinanza ed il proprio sostegno a Lorenzo Venuti ed alla sua fidanzata per gli inqualificabili insulti ricevuti attraverso i social. La società ribadisce che la correttezza ed il rispetto devono essere alla base di tutto, non ritiene tollerabili questo tipo di messaggi e sarà accanto al calciatore ed alla sua compagna perseguendo ogni iniziativa possibile affinchè gli autori di gesti così ignobili possano essere prontamente individuati e puniti".