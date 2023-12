Ficarra e Picone: “Noi siamo Troisi dipendenti. Venire nella sua Napoli, per noi, è importante” | VIDEO e FOTO

La comicità di Ficarra & Picone si evolve continuando a sorprendere gli spettatori. E' l'unica certezza che si ha quando entrano in campo. Restano fedeli alla commedia ma sono poliedrici e spiazzano come hanno dimostrato in film come L'ora legale o Il primo Natale, nella serie Netflix Incastrati e nel premiatissimo La stranezza. Soprattutto osano senza timore esplorando senza remore e freni il surreale. Ne è prova Santocielo l'ultimo film di cui sono protagonisti diretto da Francesco Amato il regista di Imma Tataranni e l'adattamento filmico del fortunato Filomena Marturano.

Distribuito da Medusa, Santocielo esce dal 14 dicembre in 600 copie nelle sale italiane, ma come ormai da consuetudine per Salvo Ficarra e Valentino Picone, venire a Napoli per presentare in anteprima i loro film è una tappa che vogliono assolutamente fare. Sono legati a questa città e alla loro tradizione teatrale, in particolar modo a Massimo Troisi e alla Smorfia, dichiarando di essere 'Troisi dipendenti'. D'abitudine, vedono le anteprime insieme al pubblico pagante per tastarne le reazioni, per comprendere cosa funziona di più o di meno e Napoli è essenziale, perché si sa, gli spettatori partenopei sono esigenti. Se si piace qui, vuol dire che buona parte della scommessa è vinta. Per Santocielo, incontrare questa sera le persone che assisteranno alle proiezione ai cinema Metropolitan (ore 20.30) e Modernissimo (ore 21.15) sarà la prova del nove.

L'angelo maldestro e il professore incinto

Cosa succederebbe se Dio (interterpretato da Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) per mettere fine al disastro climatico, guerre, fanatismo, menzogna, avidità decidesse di mandare sulla Terra un nuovo messia per dare un'ultima occasione al genere umano per mettere la testa a posto prima di passare alla dastica decisione di un diluvio universale senza salvare nessuno? E' ciò che accade in Santocielo. A candidarsi per la missione è l'angelo Aristide (Valentino Picone) addetto allo smistamento preghiere che spera in un avanzamento in Paradiso. Ecco che approda qui giù. Ma Aristide è maldestro e complice anche qualche birra di troppo e una sequenza di errori e imperdonabili leggerezze, finisce per “ingravidare” non la prescelta ma tale Nicola Balistreri (Salvo Ficarra), un professore bigotto, ossessionato dai propri pregiudizi e da ciò che la gente dice di lui, in piena crisi per la nascosta separazione dalla moglie Giovanna (Barbara Ronchi). Quel che si dice “un bel casino”, sia per Aristide che per Nicola. Trascinati dagli eventi, i due finiranno per fare squadra, o meglio famiglia, nella speranza di uscire dai guai senza fare troppi danni.

Ficarra & Picone, insieme ai loro cosceneggiatori, partono da qui. Una commedia che è surreale a 360 gradi che gioca anche con garbata ironia con la religione, ma che affronta argomenti seri di piena attualità come l'importanza di essere una comunità, la monogenitorialità, vivere i rapporti affettivi e sentimentali senza etichette, sventanre i pregiudizi affrontandoli senza girarci intorno, raccontare che possono esserci tanti modelli di famiglia senza ostacolarle per paura, accettare la separazione e la fine di un amore trasformandolo in qualcosa di buono e mervigliosamente diverso e, soprattutto, scardianare l'idea di patriarcato senza troppi fronzoli.

Raccontare sullo schermo temi serissimi ma con la leggerezza e semplicità di coloro che sanno far ridere senza mai essere volgari o esagerare nei toni. Per questo si affidano a Francesco Amato che è abituato a maneggiare con grazia copioni e cineprese. Involontariamente il destino li ha fatti incontrare perché da anni lavoravano su due copioni diversi ma simili in cui si parlava di Angeli.

"A dirla tutta, quando è partita l’avventura di Santocielo, di commedie ce ne erano due. Sia io, con Davide Lantieri, che Salvo e Valentino, avevamo scritto, senza saperlo, due film che si assomigliavano. Non c’è voluto molto per capire che insieme potevamo trasformare i nostri progetti in realtà" racconta il regista Francesco Amato".

Hanno unito le forze per un film ambizioso. Non è stato facile scrivere una storia che ha dei presupposti di fantasia che ruota attorno a un evento che verosimilmente non accadrà mai, come l’ingravidamento di un uomo. Un territorio poco esplorato e che anche per questo coraggio meritano un sincero inchino.

"Per raccontare la storia del primo uomo incinto, e dell’angelo che maldestramente lo ha fecondato, abbiamo scelto la strada sentimentale, dove l’evento della gravidanza è uno strumento che da conto dei movimenti intimi, emotivi, dei personaggi. Una strada interiore, dove sono i sentimenti - quello di Nicola per Giovanna, quello di Aristide per Suor Luisa (interpretata da Maria Chiara Giannetta) guidano la storia e il suo tono" spiega il regista.

La comicità di Ficarra e Picone fa un altro upgrade. Va oltre la consuetudine del rapporto con il pubblico: in questo film Salvo e Valentino hanno altri nomi. Hanno altri caratteri rispetto a quelli che hanno rappresentato, e anche il look li trasforma rispetto alla tradizione della loro estetica.

Giacca, cravatta capelli ordinati e non tradizionalemnte spettinati per Ficarra. Look casual e capello biondo platino per Picone che, per sua ammissione, è un omaggio al caschetto d'oro portato da Nino D'Angelo negli anni '80.

"E' una commedia con cui vogliamo stupire da qui la scelta anche di avere poche clip e pochi trailer per la tv" afferma Valentino Picone "In Santocielo parliamo di tanti argomenti, in particolar modo del rapporto uomo - donna e sull'importanza di sapersi lasciare, rispettando la volontà delle donne, quando un amore finisce. Se dopo aver visto il nostro film anche solo una persona cambiasse il suo punto di vista in positivo e si mettesse in ascolto con gli altri, sarebbe un successo".