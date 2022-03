Guerra in Ucraina, fiaccolata silenziosa per le strade del Vomero: Castel Sant’Elmo si illumina per la pace

Da oggi e per tutto il fine settimana Castel Sant’Elmo sarà illuminato con i colori blu e giallo della bandiera ucraina, per diffondere un segnale di solidarietà nei confronti del popolo ucraino e di ripudio della guerra.

"Il Castello, dalla collina di Napoli, unirà la sua luce di speranza a quella di molti altri monumenti e siti del patrimonio culturale italiano, che giorno dopo giorno aderiscono alla campagna 'La cultura unisce il mondo', lanciata dal ministero della Cultura per ricordare il valore della pace", si legge in una nota della Direzione regionale musei Campania.

L’iniziativa, organizzata dalla Direzione regionale musei Campania in forte sinergia con la V Municipalità Arenella-Vomero del Comune di Napoli e con Unicoenergia srl, accompagnerà simbolicamente la fiaccolata silenziosa per dire no alla guerra in Ucraina, organizzata dalla municipalità collinare insieme alla Comunità di Sant’Egidio e alla Chiesa di Napoli, per le strade del Vomero.

La fiaccolata per le strade del Vomero

L'appuntamento è fissato per le ore 18.00 per la preghiera per la pace insieme alla comunità ucraina presente sul territorio, animata dalla Comunità di Sant'Egidio, presso la parrocchia di San Gennaro al Vomero in via Bernini.

Alle 18.30 il via alla fiaccolata silenziosa per le strade del quartiere collinare, con partenza da Piazza Vanvitelli e arrivo in piazza degli Artisti.

"Dalla V Municipalità vuole partire un segnale chiaro e preciso per dire no alla guerra e soprattutto di vicinanza alla comunità ucraina presente sul territorio. La municipalità è in campo per costruire ponti, per abbattere mura e barriere, per costruire la pace con lo strumento del dialogo e della cultura. Un forte ringraziamento alla Chiesa di Napoli e alla chiesa di San Gennaro al Vomero che con don Massimo Ghezzi fa cose straordinarie per il nostro territorio, per gli ultimi, per gli invisibili, per chi vive momenti di difficoltà", scrive la presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino sui social.