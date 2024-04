Studentessa tedesca investita e uccisa, una fiaccolata sul luogo dell'incidente

“Andare in bicicletta a Napoli è un vero atto di eroismo che spesso viene ripagato con ironia da parte di chi ritiene che la strada sia solo delle auto”. È la denuncia del Comitato Napoli30, promosso dalle associazioni Legambiente Campania Napoli Pedala e Fiab Napoli Cicloverdi con l'adesione di oltre trenta associazioni e comitati, dopo l'incidente di ieri dove ha perso la vita, andando in bicicletta, una giovane studentessa tedesca in città per motivi di studio.

Lisa Herbrich, va avanti la nota del Comitato, “è stata uccisa in via Foria alle 2.15 del mattino da un autista dell’Asìa in una strada già molte volte macchiata di sangue. Eppure quella strada è un luogo dove facilmente si potrebbe realizzare una corsia ciclabile, cosa richiesta, anche lo scorso anno, all’amministrazione comunale in occasione del Giro d’Italia, quando venne rifatta. Né è giustificabile ipotizzare una responsabilità primaria da addossare alla giovane ciclista che avrebbe improvvisamente cambiato direzione, così come detto da alcuni giornali, perché comunque l’addetto Asìa non riuscendo a frenare, andava probabilmente ad una velocità elevata. Per chi investe una bici dovrebbe esserci, così come avviene in Olanda, la presunzione di colpevolezza, nel senso che chi ha investito deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele per evitare l'incidente, tenendo conto anche che il ciclista può deviare dalla traiettoria in presenza di un ostacolo o di una buca".

"Via Foria - continuano dal Comitato Napoli30 - oltre ad essere una strada molto pericolosa perché interpretata dagli automobilisti a scorrimento veloce ha anche un notevole numero di bar e ristoranti molti dei quali occupano i marciapiedi con tavolini, cosa che obbliga spesso i pedoni a spostarsi sulla carreggiata. È ovvio che occorre un ripensamento generale non solo di questa via, ma di tutta la città la quale, visto l’elevato numero di morti in strada, va ridisegnata sul modello 'cttà 30' per aumentare la sicurezza delle utenze fragili e restituire lo spazio pubblico alle persone". "Il 2 maggio alle ore 18.00 il Comitato Napoli30 dà - si conclude la nota - appuntamento alla Galleria Principe per raggiungere il luogo dell’incidente per una fiaccolata commemorativa".