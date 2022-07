A Napoli il Festival per accogliere i migranti dal mare

E' stato presentato al Comune di Napoli, “A Bordo!”, il primo festival nazionale di Mediterranea Saving Humans, l'Aps italiana impegnata nel soccorso e salvataggio in mare nel Mediterraneo centrale e nelle missioni umanitarie in zona di guerra in Ucraina. L'evento, che ha il patrocinio del Comune di Napoli, voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi, vedrà dibattiti, workshop, presentazioni e concerti dall'1 al 4 settembre al Maschio Angioino.

“Purtroppo i diritti e le vite di donne, uomini e bambini, che hanno la colpa di non essere nati in Europa e di non avere la pelle chiara, sono di nuovo in balia di una campagna elettorale che per qualcuno, come Matteo Salvini, significa alimentare l'odio razziale in cambio di consenso e potere” ha spiegato Vanessa Guidi presidente di Mediterranea SH. “Siamo sicuri che la maggior parte della società civile sia come noi disgustata da questa propaganda della morte, portata avanti da chi cerca solo consenso e potere calpestando le vite di migliaia di persone, e che sia d'accordo con noi che è di fondamentale importanza proseguire nel soccorrere vite in mare, accogliere le persone che arrivano e mettere al primo posto il rispetto dei diritti umani” ha sottolieato la Guidi.

Tra gli ospiti del Festival, il vescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia, il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, Simonetta Gola, di Emergency, compagna di Gino Strada, David Yambio, portavoce di Refugees in Libya, scappato dagli aguzzini libici e ora richiedente asilo in Italia, Alex Zanotelli, padre comboniano, Mimmo Lucano, ex Sindaco di Riace, Salvatore Fachile, dell'ASGI (associazione studi giuridici sull'immigrazione), Anna Fasano, presidente di Banca Etica, i parlamentari Giuditta Pini e Sandro Ruotolo, l'europarlamentare Pierfrancesco Majorino, i docenti universitari Piero Gorza (università di Torino) ed Enrica Rigo (Università Roma Tre), i giornalisti Angela Caponnetto (Rai), Adriano Biondi (condirettore Fanpage.it), Gaia Bozza (Sky Tg24), Claudia Di Pasquale (Rai/Report), Alessandra Fabbretti (Agenzia Dire), Antonio Musella (Fanpage) e Nancy Porsia e Monica Di Sisto.

Le giornate saranno chiuse dai concerti di artisti e band che suoneranno per Mediterranea, tra cui, Punkreas, Murubutu, Jovine, Max Gollini, Internazionale Trash Ribelle, A67, Dario Sansone, Shakalab, Tartaglia Aneuro e tanti altri. Il 3 settembre in mattinata si riuniranno a Napoli I rappresentanti di tutte le Ong impegnate nel salvataggio in mare nel Mediterraneo. Un momento decisamente importante di confronto e condivisione tra I rappresentanti della “civil flee” che va da Mediterranea SH ad Open Arms, da Sea Watch ad Emergency e Medici Senza Frontiere.

“Saremo in piazza il 3 settembre prossimo durante il festival di Mediterranea, insieme alle altre forze antirazziste ed alla società civile, per ricordare la complicità dei governi italiani ed europei con i massacri che avvengono ogni giorno in Libia, frutto di accordi scellerati e criminali” spiega Laura Marmorale, capomissione di Mediterranea SH. Intanto nel mese di agosto partirà la nuova missione di Mediterranea SH per l'Ucraina. L'associazione italiana è l'organizzazione della società civile del nostro paese con la maggiore presenza in zona di guerra in questi mesi, frutto di tre missioni che hanno portato decine di tonnellate di aiuti umanitari alla popolazione civile ed hanno offerto un passaggio sicuro a quasi 400 persone in fuga dalla guerra.