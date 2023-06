Addobbi e festoni bianco e azzurri per lo scudetto del Napoli, dove smaltirli in città

Dopo la grande festa per lo scudetto del Napoli che ha caratterizzato gli ultimi mesi, con le strade cittadine addobbate con il colore azzurro e bianco in ogni luogo, è tempo di rimuovere festoni e striscioni.

Sull'argomento è intervenuto il consigliere comunale Gennaro Acampora, per fornire indicazioni ai cittadini su come smaltire i festoni in plastica: "Ho letto con grande piacere ed orgoglio molti post di cittadini che si stanno organizzando per disinstallare gli addobbi e gli striscioni in plastica celebrativi dello scudetto del Napoli. Gli striscioni o 'festoni' azzurri o bianchi sono rifiuto indifferenziato".

"Insieme al gruppo consiliare del Partito Democratico di Napoli presenteremo, nella prossimo seduta del Consiglio comunale, un ordine del giorno per chiedere all'amministrazione comunale un intervento di Asia e Napoli Servizi, oltre la massima collaborazione civica possibile dei comitati di cittadinanza", ha aggiunto Acampora.