Alessandro Siani sarà ospite del Festival di Sanremo. L’attore e regista napoletano – a quanto apprende l’Adnkronos – salirà dunque sul palco dell’Ariston in una data ancora in via di definizione.

Per l'artista napoletano sarà anche l'occasione per presentare il suo ultimo film, ‘Tramite Amicizia’, in uscita nelle sale subito dopo il festival, il 14 febbraio distribuito da 01 Distribution.