Festival di Sanremo, San Giorgio a Cremano rappresentata all'Ariston da due artiste

San Giorgio a Cremano sbarca a Sanremo. Sono due, infatti, le artiste originarie del comune alle porte di Napoli che saranno presenti sul palco dell'Ariston nell'edizione 2024 del festival della canzone italiana.

"Cari concittadini, vi è anche un po' di San Giorgio a Cremano in questa edizione di Sanremo - scrive il sindaco Giorgio Zinno in un post su Facebook - Quest’anno, infatti, sono due le artiste sangiorgesi che si esibiranno sul palco più ambito d’Italia, mostrando il proprio talento e la propria personalità. La prima è Carola Moccia, in arte la Nina, una delle rivelazioni assolute della musica contemporanea, che abbiamo ospitato in Fonderia Righetti, lo scorso 27 novembre in occasione dell’evento 'Donna, Vita Libertà'. La Nina si esibirà venerdì 9 febbraio nella serata dei duetti, insieme a Big Mama, in una rivisitazione di 'Lady Marmalade'. Con lei, presenza ormai costante a Sanremo è Naomi Rivieccio, altra giovane artista sangiorgese che fa parte del coro stabile dell’Orchestra del Festival da diversi anni. La prima è stata definita come l’ibrido perfetto fra Rosalía e Teresa De Sio. Negli ultimi anni il suo successo è cresciuto anche per aver cantato e recitato con Massimo Ranieri in una fiction andata in onda sulle reti nazionali e per aver duettato con Gemitaiz e Franco Ricciardi. Canta in napoletano, in inglese e in italiano. E’ laureata all’università Federico II di Napoli. Naomi invece si è presentata al grande pubblico nel 2018, quando arrivò in finale ad X Factor, dimostrando grandi doti canore e forte personalità. Da allora ha spiccato il volo, diventando una delle voci principali delle colonne sonore dei cartoni Disney, tra cui Aladdin, Frozen 2 e Wish e non smette di incantare con la sua voce potente e la sua originalità".

"A nome di tutta la comunità, non possiamo che essere orgogliosi di queste due giovani artiste profondamente legate alla nostra città, che continua ad essere fucina di talenti artistici. In bocca al lupo a La Nina e a Naomi Rivieccio per questa straordinaria esperienza sanremese e per un futuro ricco di successi e fortuna", conclude il sindaco di San Giorgio a Cremano.