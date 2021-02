Napoli alla conquista del "Festival di Sanremo" con Serena Rossi e Luisa Ranieri

Il count down per l’edizione 2021 del Festival di Sanremo è già partita. La kermesse musicale, sempre molto attesa, si terrà a partire da martedì 2 e fino a sabato 6 marzo. Come è noto alla conduzione quest’anno è stato confermato Amadeus, che avrà al suo fianco Fiorello. Ma la novità, oltre al fatto che in sala non ci sarà pubblico, sta nella scelta delle co-conduttrici: due diverse per ogni serata.

Due napoletane alla conquista di Sanremo

Nella lunga lista rientrano anche due napoletane che, in questo periodo, hanno conquistato i telespettatori con Mina Settembre e Lolita Lobosco. Sì, parliamo proprio di loro: Serena Rossi e Luisa Ranieri. Luisa ranieri, in particolare, sarà chiamata a condurre la seconda serata insieme alla cantante Elodie; mentre Serena Rossi entrerà in scena nella giornata più attesa, quella della finale. Con lei la cantante Ornella Vanoni e Simona Ventura.