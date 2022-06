Al via il Festival Cinecì - CortiCulturalClassic 2022: ospiti d'onore Lello Arena e Roberto Colella

Grande successo a Palma Campania, per la conferenza stampa della presentazione del Festival Cinecì - CortiCulturalClassic 2022 che si è svolta presso il teatro comunale della città.

L'associazione Napoli Cultural Classic, il direttore artistico Massimo Andrei e il comune hanno illustrato ai presenti i contenuti della tre giorni di eventi, 22-23-24 giugno, che si svolgeranno a Palma Campania.

La rassegna organizzata per il settimo anno consecutivo a Palma Campania, punto di riferimento per il cinema giovane, arrivata ormai alla 12esima edizione, quest'anno ha apportato una novità importante: grazie al lavoro svolto dall'Associazione Napoli Cultural Classic, con il direttore Artistico Massimo Andrei e l'Assessorato alla cultura di Palma Campania nella persona della dott.ssa Elvira Franzese, la tematica dei lavori presentati dai partecipanti riguarda le abitudini alimentari.

Entusiasta per questa nuova edizione il direttore artistico Massimo Andrei: “Ho scelto per l’edizione 2022 il focus sul cibo e sulle abitudini alimentari. Perché? Perché parliamo di un argomento interessante per tutti: interessa agli sportivi, ai giovani, alla popolazione in generale. Attraverso il cinema si può addirittura educare all’alimentazione e, soprattutto, ci si può divertire facendo riflessioni sulle grandi abbuffate, sui vizi, sulle patologie. Ma il cibo sarà il focus di questo festival anche per i prossimi anni”.

“Quest’edizione, la settima a Palma Campania, rivolta soprattutto ai giovani cineasti: dalla manovalanza, passando per autori, attori e registi. Mi piace definirlo ‘Un piccolo David di Donatello’ svolto in una realtà locale, dove tutti in qualche modo si sono affezionati e spero che anche nei prossimi anni possa continuare a svolgerlo in questo posto incantevole. Sono nate anche realtà lavorative e puntiamo a far sì che possa essere un polo per giovani autori”, ha dichiarato Carmine Ardolino presidente dell’associazione Napoli Cultural Classic.

Dello stesso avviso Elvira Franzese assessore alla Cultura di Palma Campania che aggiunge “Questo premio per il comune rappresenta quello che tutti noi vogliamo, ovvero una crescita culturale. Il festival ci permette anche di dare visibilità al territorio attraverso la presenza di artisti di fama Nazionale e Internazionale. Puntiamo ad una rivoluzione culturale che deve coinvolgere non solo il nostro comune, ma anche i paesi limitrofi e non”.

Il programma

Il 22 e il 23 giugno saranno proiettati presso il teatro comunale di Palma Campania i cortometraggi arrivati in finale, tra i quali spiccano i lavori di Filippo Scotti e Alessandro Parrello. Il 24 giugno 2022 nella splendida cornice del Palazzo Comunale di Palma Campania (NA) alle ore 19,30 ci sarà la premiazione dei cortometraggi selezionati per il premio “CineCi’ - CortiCulturalClassic 2022”. Durante la serata sarà assegnato il premio speciale Vincenzo Russo e il Premio Speciale Salvatore Ferrara che andrà al miglior cortometraggio. Ospiti d'onore della serata Lello Arena, insieme al frontman de "La Maschera" Roberto Colella.