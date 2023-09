Torna a Napoli la Festa dell'Unità

"Napoli è Comunità": è questo lo slogan che accompagnerà l'edizione 2023 della Festa dell'Unità di Napoli che si terrà alle Terme di Agnano a partire da giovedì 28 settembre fino a domenica 1 ottobre. Il programma prevede quattro giornate di incontri, dibattiti, proposte e confronto, organizzate dalla segreteria metropolitana di Napoli del Partito Democratico.

"Torna la Festa dell'Unità per rilanciare quella vocazione della Città Metropolitana di Napoli ad essere luogo di inclusione, di pensiero, di ascolto dei bisogni e dei valori, per affermare una comunità democratica di lotta, di governo, ma soprattutto di impegno" spiegano in una nota congiunta Giuseppe Annunziata e Francesco Dinacci, rispettivamente segretario e presidente del Pd Napoli. "Siamo una forza politica alternativa al Governo delle destre. Nell'area metropolitana di Napoli abbiamo tantissimi amministratori e militanti che ogni giorno lavorano per migliorare il benessere di una comunità che ha sempre fatto delle differenze un fattore di arricchimento e inclusione. Noi non siamo quelli che inseguono le paure, ma offrono alternative. Abbiamo tutta la volontà di aprire una fase fatta di impegno e di protagonismo, che parta da quel che siamo e da ciò che vogliamo essere", concludono i due dirigenti del Pd.