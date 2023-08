I cittadini si autotassano e fanno festa sulla spiaggia: l'iniziativa

Domani alle 17 ad Ercolano alla spiaggia libera in via Marittima appuntamento con una festa organizzata dai cittadini con l'intento di vivere e condividere l'area. Tutti gli organizzatori si sono autotassati per la riuscita dell'iniziativa.

"L'iniziativa dimostra il forte legame tra i cittadini e il desiderio di preservare e valorizzare le risorse naturali della comunità – spiega Giampiero Passaro, che da oltre vent'anni si prodiga nella pulizia e nella salvaguardia di quel tratto di mare – Attività come questa rafforzano i legami sociali e promuovono lo spirito di vicinato. L'evento sulla spiaggia libera rappresenta un esempio tangibile di come la collaborazione comunitaria possa contribuire al benessere collettivo e alla coesione".

Ad animare l'appuntamento Loris Lemme nei panni di Spiderman; Gennaro Masiello, con vari personaggi, tra cui il pazzariello napoletano; l'attrice emergente Carmen Buono, di recente premiata al Social World Film Festival di Vico Equense; e Carmela D'Amore che regalerà palloncini e caramelle ai bambini presenti.