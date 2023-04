La squadra del Napoli sul presepe. Di Virgilio: "San Gregorio Armeno è pronta"

Napoli è abituata a vedere i giocatori della sua squadra di calcio sui presepi di San Gregorio Armeno, ma questa volta il maestro Genny Di Virgilio è voluto andare oltre. L'artigiano ha realizzato l'intera squadra titolare, più qualche riserva di lusso, e l'ha sistemata su uno scenario che ricorda quasi l'olimpo degli Dei dell'antica Grecia: "E' un modo per celebrare questa vittoria ormai prossima. Sono due mesi che ci sto lavorando. La squadra quest'anno è stata straordinaria e meritava un tributo".

San Gregorio, come il resto del centro, è addobbato a festa. "Siamo pronti, tutte le botteghe si stanno preparando per festeggiare con i napoletani ma anche con i turisti. E' bellissimo vederli passeggiare con le sciarpe e le magliette del Napoli. Vogliono divertirsi con noi e noi non vediamo l'ora di accoglierli. C'è anche chi sceglie un pastore del Napoli come souvenir, chi non sa cosa scegliere va sul sicuro e punta su Diego Armando Maradona".