Festa scudetto, Manfredi e De Laurentiis al lavoro: palchi in città e nell'hinterland

La festa scudetto si farà, con il Comune di Napoli che vuole organizzare i palchi nelle piazze principali della città. C'è stata una telefonata tra il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l'organizzazione della kermesse.

L'ultima partita del Napoli ancora oggi è in programma - nonostante le voci di un anticipo - domenica 4 giugno. Sono diverse le ipotesi su cui si discute, ed è possibile un incontro tra Manfredi e De Laurentiis nella giornata di mercoledì, quando il sindaco di Napoli sarà a Roma per partecipare a un tavolo convocato presso il MIT per la realizzazione dell'Alta velocità Napoli-Bari.

Rispetto alla festa scudetto, l'intenzione confermata dal sindaco Manfredi è di allestire palchi in alcune piazze della città e in alcuni Comuni dell'area metropolitana.

Non è da escludersi, comunque, che anche il Napoli possa organizzare un evento in occasione della partita tra Napoli e Sampdoria.