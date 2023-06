La festa del Napoli sbanca in tv, ma non ha convinto tutti: "Meglio il giro della città in bus"

La festa Sucdetto del Napoli ha sbancato anche in tv. La diretta su Rai 2, dallo Stadio Maradona, ha conquistato ben l'11,9% con 1.922.000 spettatori. La grande festa azzurra è arrivata seconda, dietro solo alla fiction “Bianca", trasmessa su Rai1.

Un grande risultato che fa capire l'entusiasmo dei tifosi partenopei sparsi in tutta Italia. La festa, condotta da Stefano De Martino, ha visto alternarsi diversi cantanti, attori e gente dello spettacolo legati alla città all'ombra del Vesuvio.

La festa, però, non è piaciuta proprio a tutti. Sui social, infatti, sono stati diversi anche i commenti negativi. C'è chi ha puntato il dito contro i problemi tecnici, ma anche chi ha criticato aspramente lo spettacolo in se. "Forse sarebbe stato meglio fare far il giro della città in bus alla squadra", è stato scritto in diversi post social.