Napoli prepara la festa Scudetto: "Qualcosa di mai visto" |VIDEO

Lo si respira nell'aria, lo si legge nei sorrisi dei napoletani per strada, nelle facce incredule dei turisti che girano per la città dribblando bandiere e sagome dei calciatori del Napoli. Lo Scudetto è vicino, vicinissimo. Potrebbe arrivare già domenica 30 aprile a ora di pranzo, al termine di Inter-Lazio. Se il Napoli avrà vinto con la Salernitana il giorno prima, basterà che i bianco-celesti di Sarri non vadano oltre il pareggio contro i nerazzurri e sarà matematica vittoria.

I napoletani lo sanno e i preparativi fervono. Soprattutto in centro città. Per realizzare questo video siamo stati in giro per le strade di Forcella e Quartieri spagnoli, che si danno "battaglia" a colpi di bandiere e striscioni da settimane e adesso preparano il grande botto. Sapere per certo che cosa accadrà è impossibile, c'è più riserbo del Festival di Sanremo: "Sarà una festa esagerata, spettacolare - assicurano a Forcella - è una sorpresa, non possiamo svelare nulla".

Ai Quartieri spagnoli non vogliono essere da meno: "Tra sabato e domenica qui non si capirà niente. Il primo grande boato ci sarà alla fine della partita della Lazio e poi sarà festa grande dopo 33 anni". C'è da essere certi che largo Maradona sarà preso d'assalto e diventerà uno dei punti focali della festa. Ma dall'altra parte rincarano la dose: "Botti all'infinito, se ne deve cadere tutto. Travestimenti? Sì, ma non vi diciamo da cosa. Vi sorprenderemo. Forcella è sempre Forcella".