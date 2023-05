Festa Scudetto, l'assessore: "Ecco perché non bloccheremo le auto"

Antonio De Jesu, responsabile della Sicurezza per la Giunta Manfredi espone le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non regolare la viabilità

Per la festa Scudetto del 4 giugno, il Comune di Napoli ha scelto di non attuare alcuno blocco del traffico. Il perché lo spiega a i nostri microfoni Antonio De Jesu, assessore comunale alla Sicurezza, a margine di un intervento in un istituto scolastico napoletano: "La festa del 4 maggio, dopo la partita con l'Udinese, è stata spontanea e non controllata. Ci aspettavamo, com'è stato, centinaia di migliaia di persone. Un afflusso del genere ci ha fatto propendere per il blocco. Il 4 giugno ci sarà una festa diffusa: la cerimonia allo stadio, le tre piazze napoletane e le altre nell'hinterland. Sarà un evento più ragionato e, quindi, bloccare la viabilità sarebbe stato inutile".