Festa scudetto, il messaggio del Consolato ai cittadini americani a Napoli

"Possibili grandi festeggiamenti sono attesi in tutta la città di Napoli questo fine settimana, quando la Ssc Napoli potrebbe aggiudicarsi matematicamente la vittoria del campionato di Serie A".

Così il Consolato degli Stati Uniti a Napoli in un messaggio social diretto ai cittadini statunitensi che si trovano in questi giorni in città.

"Celebrazioni spontanee potrebbero iniziare già sabato e durare diversi giorni – spiegano ancora gli americani – con un corrispondente aumento di grandi raduni pubblici, traffico intenso o possibili chiusure stradali". "Consigliamo – termina così il messaggio – ai cittadini americani presenti in zona di monitorare i media locali per aggiornamenti. Festeggiate in maniera responsabile e Forza Napoli sempre!".