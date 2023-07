Festa di Sant’Anna, vince l’inclusione: premiata la barca “Tu mettici il cuore sempre”

Venerdì 28 luglio, alle ore 21, nella suggestiva Baia di Cartaromana (Ischia), Carmen Cuomo e la storica voce “fuori campo” della festa Beppi Banfi hanno dato il via alla 91esima edizione della Festa a mare agli scogli di Sant'Anna. Ad aver gareggiato quest'anno cinque barche allegoriche a tema di cui due provenienti dal Golfo di Napoli, S. Giorgio a Cremano e Bacoli, che tracciano un ponte immaginario con i Campi Flegrei. Nel corso della Festa, spostata dal 26 al 28 luglio per avverse condizioni meteomarine, si è esibito il duo artistico composto dalla favolosa voce di Daria Biancardi e dalla chitarra dinamica di Osvaldo Lo Iacono.

Altri elementi salienti della Festa sono stati la mostra fotografica che ne traccia l' negligenza anni, l'emozionante spettacolo dell'incendio simulato del Castello Aragonese accompagnato della magica esibizione dal vivo del Maestro Stephen Schlacks (grande sorpresa di quest'anno), compositore dell'ormai rituale brano Blue Dolphin, lo spettacolo piromusicale a cura della Pirotecnica Parente, ed infine l'attenzione alla tutela ambientale con l'Operazione Sant'Anna a cura dell'AMP Regno di Nettuno prevista per oggi 29 luglio con la pulizia delle scogliere e dei fondali della baia.

Le barche allegoriche

In ordine di esibizione:

“NINO, DAL BELPAESE ALLA TERRA DEL FUOCO” a cura dell'ass. Hester APS, il cui bozzetto è stato realizzato dall'artista Luca Patalano. Un'idea progettuale che racchiude un significato storico e sentimentale al tempo stesso: attraverso la storia viene rappresentato l'intimo legame che per svariate motivazioni ed in molteplici forme accomuna l'Italia e l'Argentina.

“E FEMMENE” a cura dell'ass. Socio Culturale Cappella Futura di Bacoli. Il mito della sibilla cumana, profetessa che visse nelle grotte di Cuma: un racconto attraverso una scenografia di luci ed effetti speciali che attraversa 2000 anni di storia.

“TU METICI IL CUORE SEMPRE” a cura dell'ass. sportiva ASD Cestistica Ischia con il coinvolgimento dei ragazzi di Ischia Baskin, la realtà di sport inclusivo alla quale la realizzazione della barca è ispirata. Il progetto vuole lanciare un importante messaggio solidale che "azzera le differenze di abilita' tra gli esseri umani".

“NON CI RESTA CHE PIANGERE” a cura dell'ass. Icaro su commissione del comune di S. Giorgio a Cremano. Il bozzetto, realizzato dal prof. nolano Vincenzo Murano, vuole essere un omaggio all'artista Massimo Troisi.

“IL PESCATORE E IL CASTELLO” a cura dell'AMP Regno di Nettuno il cui bozzetto è a firma di Umberto Cuomo nato da un'idea di Cenzino Di Meglio liberamente ispirata alla vita di un pescatore nato e vissuto sull'isola d'Ischia. Una storia che ha in sé la forza di tutte le storie del mondo raccontata in collaborazione con Studio A.

“Tu mettici il cuore sempre” vince il primo premio

1° Posto: TU METTICI IL CUORE SEMPRE (ASD Cestistica Ischia e Ischia Baskin)

2° Posto: IL PESCATORE E IL CASTELLO (Area Marina Protetta Regno di Nettuno)

3° Posto: NINO DAL BELPAESE ALLA TERRA DEL FUOCO (Ass. Hester Ambiente)

4° Posto : 'E FEMMENE (Ass. Cappella Futura Comune di Bacoli)

5° Posto: NON CI RESTA CHE PIANGERE (Comune di San Giorgio a Cremano)

Così hanno commentato la vittoria l'ASD Cestistica Ischia e i ragazzi dell'Ischia Baskin: “Abbiamo vissuto qualcosa di talmente grande e coinvolgente da non aver ancora realizzato. Il percorso che ci ha portati alla sera della festa, dall'idea del Maestro Cutaneo, alle storiche maestranze ischitane a lavoro con noi e per noi, i ragazzi, le famiglie e tutta la comunità che si è lasciata coinvolgere e si è unita a noi, ci hanno fatto arrivare alla sera della festa con la sensazione di aver già vinto a prescindere dalla gara in sé. Emozioni uniche e irripetibili. Mai avremmo pensato che potesse arrivare così forte e chiaro il messaggio. Era quello che aspettavamo. Condividere le nostre emozioni e rompere degli schemi precostituiti verso il concetto della disabilità. La cosa che ci ha più emozionato è stata la baia illuminata al voto del pubblico, tutti i messaggi che ci hanno travolti, ad iniziare dalle persone sulle barche, sugli scogli e in TV. Grazie a tutti”.

La Giuria

Ad avere giudicato le barche allegoriche che hanno sfilerato nei loro consueti 20 minuti di tempo previsti, è stata l'autorevole giuria composta da: FRANCESCO PINTO Produttore creativo (Mare Fuori, Filumena, ecc.) ex direttore del CPTV Rai Napoli, VINCENZO PERONE, Giornalista TGR Campania ANNAMARIA MAURO, Funzionario CPTV Napoli ROBERTA AMMENDOLA, Giornalista e Conduttrice Rai Ita FRANCESCA SILVESTRE, Programmista Rai Radio Live ANTONELLA PRISCO, Attrice GERMANO BELLAVIA, Attori Posto al Sole STEFANO VICARI, professore GIOVANNI MARIA DE VITA, Consigliere d'Ambasciata e Direzione Generale per le Politiche Migratorie e gli Italiani all'Estero del Ministero degli Affari Esteri.

I premi speciali

Premio Domenico Di Meglio (giuria popolare): “Tu metti il ??cuore sempre”

Premio Domenico Di Meglio, maestro del giornalismo locale. Ad averlo assegnato, come sempre, il popolo che assiste alla festa. Ma rispetto alle passate edizioni all'applausometro si è sostituito il voto attraverso la torcia del proprio smartphone: un modo per regalare alla scenografia della Festa un momento ancora più bello: la baia si è illuminata di tante piccole lucine.

Premio Andrea Di Massa (elemento innovativo): “'E Femmene” (Bacoli)

Premio Andrea Di Massa (alla memoria di uno dei migliori costruttori). Ad aver assegnato una giuria tecnica sulla base della valutazione della complessità realizzativa e della maggiore innovazione scenografica.

Premio Nerone (interpretare lo spirito della Festa): "Il Pescatore e Il Castello”

Premio Nerone (al secolo Giovan Giuseppe Sorrentino). Il premio a lui intitolato viene annualmente affidato dalla famiglia Sorrentino, che hanno valutato la barca che ha meglio interpretato lo Spirito della Festa.

Premio Mario Mazzella (equilibrio tra forma e colore): “Il Pescatore e il Castello”

Premio Mario Mazzella (novità di quest'anno), dedicato alla memoria dell'artista famoso per l'essenzialità figurativa e stilistica delle sue opere dalle tipiche architetture isolane e dai colori pastello. E' stato assegnato dagli eredi dell'artista isolano apprezzato in tutto il mondo, alla barca che ha meglio rispettato l'equilibrio tra forma e colore.

Premio Vincenzo Funiciello: (miglior bozzetto artistico) “Il Pescatore e il Castello”

Premio Funiciello. Artista isolano il cui segno distintivo delle sue opere sono il vivace connubio di colori splendenti che si trovano soprattutto nei suoi famosi collage con la stoffa espressione. Viene assegnato al miglior bozzetto artistico.

Maradona e la Festa

Durante la festa ha sfilato su una barca galleggiante nella suggestiva Baia di Cartaromana anche Maradona, per festeggiare il terzo scudetto del Napoli.

L'incendio del Castello ei fuochi pirotecnici

Le origini della Festa

La festa dedicata alle partorienti, unite tutte sotto il nome di Sant'Anna nacque nel 1932 grazie all'idea di un gruppo di amici. Questi avevano notato già dagli anni precedenti, che la sera del 26 luglio parecchie barche di pescatori con a bordo le famiglie si recavano a recitare il Rosario davanti alla chiesetta di S. Anna dopo aver consumato a mare una cena a base di coniglio e di parmigiana di melanzane. La religiosità della festa è racchiusa infatti nell'antica chiesetta arroccata sugli scogli dove ancora oggi viene officiata la messa dal Vescovo a seguito della processione via mare che quest'anno si e' tenuta il 27 luglio per condizioni meteomarine avverse.