Ischia, salta l'attesissima festa di Sant'Anna. De Luca: "Non ci sono le condizioni"

Nulla da fare per la festa di Sant'Anna a Ischia. Uno degli eventi più attesi dell'intera estate in Campania salta per il secondo anno consecutivo per motivi sanitari legati alla pandemia da Covid-19.

"Sulla base delle comunicazioni pervenute solo in data odierna 23 luglio dalla Questura di Napoli Commissariato di P.S. di Ischia e dalla A.S.L. Napoli 2 Nord, in relazione 'all’aumento della curva epidemica con la diffusione della variante Delta e dell’alto indice di contagiosità di quest’ultima', non essendo possibile snaturare la tradizionale vocazione popolare e partecipata della Festa a mare agli scogli di Sant’Anna, l’amministrazione comunale di Ischia e la direzione artistica dell'evento - che pure aveva anticipato in via cautelare la previsione della green card di accesso ai luoghi dell’evento - con rammarico comunica l’annullamento della festa già programmata per il 26 luglio. Nel corso dei prossimi giorni saranno altresì comunicati modalità e tempi di esposizione delle barche allestite e altre iniziative, garantendo le condizioni di sicurezza allo stato richieste dalle Autorità Sanitarie", rendono noto gli organizzatori dell'evento.

Anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta social del venerdì pomeriggio, aveva affrontato l'argomento: "Dobbiamo sospendere tutta una serie di eventi dove è impossibile controllare il formarsi di assembramenti. Per la festa di Sant'Anna a Ischia diventa incontrollabile la situazione. Sarebbe un peccato buttare a mare il lavoro fatto nei mesi precedenti per le isole per una serata di festa. Non ci sono le condizioni".