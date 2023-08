San Gregorio Armeno, grande successo per la festa di San Gaetano

Una vera e propria festa popolare napoletana quella svolta ieri tra le vie della famosa San Gregorio Armeno, per ricordare San Gaetano ideatore e difensore del presepe napoletano a Napoli, colui che ha dato il via alla tradizione popolare conosciuta in tutto il mondo. "È stato veramente un grande successo per la prima edizione della festa di San Gaetano, organizzato dall’associazione che ho l’onore di rappresentare – dichiara il presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno, Vincenzo Capuano – le nostre vie del Centro Storico sono belle non solo nel periodo natalizio, ed è giusto che Napoli si riappropri della tradizione popolare, che da troppi anni è in ginocchio e che perde sempre più pezzi importanti con il passare delle generazioni".

Tantissime le persone accorse da tutto il mondo, non solo da Napoli, per questa occasione. Ringrazio il Comune di Napoli e la quarta municipalità, il quotidiano “l’Identitario” come Media Partner dell’evento, ed il “Seggio del Popolo” che oltre ad aver contribuito ad organizzare l’evento con la mia associazione, ha deliziato turisti e cittadini con una grigliata di carne. Ma i ringraziamenti più importanti vanno al presidente della BCC, Banca di credito cooperativo, Amedeo Manzo, che ha deciso di sostenere da settembre il recupero dell’edicola storica di inizi ‘900 per San Gaetano, benedetta ieri in occasione dell’evento, da Padre Alessandro dell’Ordine dei chierici regolari teatini. Tanti i progetti e le sorprese, da febbraio una scuola di arte presepiale a San Gregorio Armeno”.