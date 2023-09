Festa dei gigli, migliaia di persone in strada |VIDEO E FOTO

Ritorna la Festa dei Gigli di Barra ed è un tripudio. Da questa mattina, 24 settembre, sono migliaia le persone scese in strada per assistere alla parate degli obelischi portati in spalla dalle paranze. Su ogni giglio c'è un'intera banda musicale e canti e balli andranno avanti tutta la giornata, fino a sera. Si tratta della duecentesima edizione della Festa, importata da Nola nel corso dell'Ottocento. L'ultima edizione era andata in scena nel 2019, poi l'avvento della pandemia da Covid-19 ha sospeso tutto.

Quest'anno, la Festa dei gigli ha il patrocinio anche materiale del Comune di Napoli che è intervenuto su piani di sicurezza e attrezzature. Durante la giornata, le paranze si "sfideranno" a colpi di alzate, acclamazioni e brani musicali. Un giorno molto atteso per il quartiere che spera di trasformare l'evento in un appuntamento fisso che attragga persone anche da altre zone della regione.