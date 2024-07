Festa del Monacone alla Sanità, i provvedimenti del Comune di Napoli: divieti e dispositivo di circolazione

In occasione della “Festa del Monacone” che si terrà stasera nel rione Sanità, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un'ordinanza che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

In merito alla circolazione stradale e alla sosta degli autoveicoli, inoltre, sempre per consentire il regolare svolgimento dell'evento, è stato disposto:

- dalle ore 18:00 alle ore 24:00 divieto di sosta su ambo i lati di via Crocelle a Porta San Gennaro, via Vergini, via Arena alla Sanità, piazza Sanità e via Sanità;

- dalle ore 19:00 alle ore 24:00, chiusura al transito veicolare dei seguenti tratti stradali:

- via Vergini (con inizio dalla confluenza con Supportico Lopez), via Arena alla Sanità, piazza Sanità e via Sanità fino al ponte “Maddalena-Cerasuolo”;

- dalle ore 19:00 alle ore 24:00, inversione del senso di marcia dei seguenti tratti stradali:

- via Crocelle a Porta San Gennaro e in via Vergini (da confluenza con Supportico Lopez) e in Salita Capodimonte (intero tratto).