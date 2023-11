Festa dell'Albero 2023 alla Floridiana, il programma

Martedì 21 novembre 2023, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi istituita nel 2013 con l’obiettivo di diffondere il rispetto e l’amore per la natura e la difesa degli alberi, la Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con il Comitato Gazebo Verde, l’Associazione GEA e il Comitato Civico Vomero, presenta la seconda edizione della Festa dell’Albero in Floridiana.

L’iniziativa, patrocinata da Regione Campania, Città metropolitana di Napoli, Comune di Napoli e Municipalità V Arenella-Vomero, ha l’obiettivo di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo, ricordandone il ruolo fondamentale per la sostenibilità ambientale e il contrasto alla crisi climatica, e promuoverne la conoscenza attraverso la sensibilizzazione delle nuove generazioni di cittadini alla tutela e cura del Verde.

Il programma

La manifestazione sarà articolata in due momenti, la mattina nel parco della Villa Floridiana e il pomeriggio nel Museo Duca di Martina, e coinvolgerà attivamente studenti e cittadini in un percorso reale di consapevolezza ecologica e di conoscenza del parco storico vomerese.

Il programma della giornata prevede, dalle 08.30 alle 13.30, nel Parco della Villa Floridiana, una caccia al tesoro botanica per gli studenti delle scuole medie partecipanti, finalizzata alla conoscenza del ruolo e delle caratteristiche di alcune alberature selezionate, a cura di Agenzia Zebby Animation, la messa a dimora di un’alberatura di alto fusto della specie Tilia cordata, una simulazione di intervento di potatura in tree climbing, a cura Rami s.r.l.s, ed infine la premiazione della caccia al tesoro botanica.

Nel pomeriggio, alle 15.00, il programma della giornata proseguirà nel Vestibolo del Museo Duca di Martina, dove si svolgerà un incontro con esperti e rappresentanti delle Istituzioni sul tema “Il ruolo ecosistemico e la gestione del Verde Pubblico nei parchi urbani”.

Dopo i saluti di Ilenia Gradante, funzionario responsabile del Museo Duca di Martina in Villa Floridiana, Enza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli, e Clementina Cozzolino, presidente V Municipalità Comune di Napoli, l’incontro si aprirà con un focus dedicato alle prospettive del parco della Villa Floridiana, a cura dell’architetto Francesco Delizia della Direzione regionale Musei Campania e dell’architetto Patrizia Pulcini, specialista in Architettura dei Giardini e Progettazione del Paesaggio, entrambi membri del gruppo di progettazione del grande intervento di restauro delle aree a verde del Parco della Floridiana.

A seguire interverranno: Barra Salvatore, agronomo Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani Comune di Napoli, Emma Buondonno, consigliere Ordine Architetti P.P.C Napoli e provincia, Antonio Di Gennaro, agronomo territorialista, Massimo Fagnano, agronomo Università degli Studi di Napoli Federico II, Maurizio Frassinet, ornitologo presidente ASOIM, Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive Lavoro Demanio e Patrimonio Regione Campania, Fiorella Saggese, presidente Commissione Salute e Verde Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, assessore al Verde e Salute Comune di Napoli, Danilo Tomo, tree climber. Modera l’incontro Roberto Braibanti, presidente dell’Associazione GEA e.t.s.

Nel corso dell’incontro si terrà anche la premiazione del miglior progetto digitale sul ruolo sociale e sanitario dei parchi urbani relativo al concorso promosso dalla Municipalità V Arenella-Vomero insieme alle associazioni organizzatrici in occasione della Festa dell’Albero e aperto ai licei del Vomero. La commissione composta da Roberto Braibanti, Ilenia Gradante e dagli agronomi Claudia Loffredo e Vincenzo Topa assegnerà come premio per l’elaborato scelto un albero che verrà donato alla scuola vincitrice.

La manifestazione viene realizzata con il contributo di Banca Generali Private, BD & PARTNERS e Flora Maisto. In caso di condizioni meteo sfavorevoli (pioggia), il programma della mattina nel parco della Villa Floridiana verrà rinviato ad altra data, mentre rimane confermato il programma pomeridiano all’interno del Museo Duca di Martina.