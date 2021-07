Federico II lancia la nuova Academy per i servizi pubblici

Una scuola di alta formazione in ambito socio-sanitario per 35 giovani laureati. Candidature aperte fino al 22 settembre

Nasce la "Core Academy Conversion and Resilience" della Federico II, la scuola di alta formazione che formerà figure specializzate nel settore della trasformazione dei servizi pubblici. Un'iniziativa per 35 giovani laureati, nata in collaborazione con tre grandi aziende: KPMG, DXC Technology ed Exprivia.

L'Academy sarà gratuita e avrà inizio l’8 novembre prossimo. Presentato il bando di partecipazione, le candidature sranno possibili fino al 22 settembre. Il progetto didattico prevede la formazione di 35 figure specializzate nel settore della trasformazione dei servizi pubblici, in particolare nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari. La selezione riguarderà 20 laureati triennali e 15 laureati magistrali di età non superiore a 30 anni e che abbiano conseguito il titolo non prima dell’anno accademico 2018-2019.