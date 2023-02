Fastweb non funziona: problemi tecnici sulla linea

Questa mattina diversi utenti Fastweb hanno segnalato disservizi. Il sito specializzato "Down detector Italia" sui social ha mostrato la crescita del numero delle segnalazioni a partire dalle ore 10.30 di oggi.

Le segnalazioni, in particolare, riguardano la linea fissa e in piccola percentuale quella mobile. Sui social sono comparse diverse segnalazioni. Anche da Napoli, in alcuni gruppi, fanno sapere di avere problemi con i telefoni.